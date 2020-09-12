Первый пуск ракеты-носителя от американской Astra завершился провалом

Неудачей завершилась первая попытка частной американской компании Astra вывести на орбиту свою ракету Rocket 3.1 – незадолго после старта с острова Кадьяк у южного побережья Аляски носитель рухнул на землю и взорвался. Этот момент сняли на видео.

Базирующаяся в Аламеде (штат Калифорния) компания Astra разработала небольшую двухступенчатую пусковую установку, размер которой позволяет выводить на орбиту микроспутники суммарным весом до 25 килограммов. В дальнейшем разработчики планирую создать ракету-носитель, способную выводить на орбиту до 150 килограммов полезной нагрузки. Запуск в пятницу вечером был первой попыткой Astra выйти на орбиту, но официальные лица предупредили перед испытательным полетом, что у компания вряд ли это получится. Так и вышло: полет прекратился во время работы первой ступени, оснащенной пятью двигателями Delphin собственной разработки стартапа.

На кадрах видно, как Rocket 3.1 поднялась в небо, но менее чем через минуту рухнула на землю и взорвалась.

Илон Маск, основатель компании Space X, которую Astra считает своим конкурентом, выразил сожаление по поводу произошедшего.

"В течение ближайших недель мы внимательно изучим все данные телеметрии, чтобы сделать следующий старт успешным. Rocket 3.2 уже построена и ждет своего часа", – заявили в основанной в 2016 году компании.

Astra анонсирует, что ее услуги по выводу спутников будут "более доступны", нежели у конкурентов вроде Rocket Lab и Space X. Стартап оценивает стоимость одного пуска в 2,5 миллиона долларов.