После гибели детей под завалами барака завели дело

По факту гибели двух подростков после обрушения заброшенного дома в удмуртском городе Сарапул возбуждено уголовное дело. Оно заведено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщается на сайте Следственного управления СК России по региону.

По предварительным данным следствия, ЧП произошло днем 12 сентября. Трое подростков проводили время в одном из нежилых бараков в Сарапуле. В какой-то момент ветхие межэтажные перекрытия дома рухнули и погребли под собой двоих мальчиков, третий не пострадал. Погибшим подросткам было 13 и 14 лет.

Сейчас на месте происшествия работают следователи по особо важным делам, а также криминалисты. Назначены судебно-медицинские экспертизы, ведутся допросы свидетелей и очевидцев. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.