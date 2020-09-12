Появилось видео с места гибели детей в Удмуртии

Пресс-служба управления МЧС РФ по Удмуртии обнародовала кадры работ на месте трагедии в Сарапуле.

Напомним, что в субботу, 12 сентября, произошло обрушение кровли заброшенного здания барачного типа на улице Амурская.

Под завалами оказались дети тринадцати и четырнадцати лет, они скончались от полученных травм. В СК РФ уточнили, что вместе с ними был еще один подросток, который не пострадал.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".