Обрушившийся барак убил детей в Удмуртии

Днем в субботу, 12 сентября в городе Сарапуле произошло обрушение нежилого дома, ставшее фатальным для нескольких человек.

Как сообщили в МЧС России, на улице Амурская рухнула кровля заброшенного здания барачного типа. Спасители получили информацию, что под завалами оказались двое детей.

В спасательных работах участвовали 38 человек, задействовавшие 14 единиц техники.

К несчастью, оба пострадавших скончались на месте. По предварительной информации, озвученной ведомством, погибшие – мальчики тринадцати лет.