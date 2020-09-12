Россиянка закрыла за 5 дней взятую на 13 лет ипотеку

Жительница Нижегородской области удивила сотрудников банка тем, что погасила недавно взятый кредит в рекордно короткие сроки. Ипотека оформлялась на 13 лет, однако женщина сумела выплатить ее в течение пяти дней.

Как пишет местный портал gipernn.ru, ипотека была оформлена из-за того, что долго не находился покупатель на квартиру, а новое жилье жительница города Бор уже присмотрела. Боясь упустить выгодное приобретение, женщина оформила ипотеку. И через несколько дней нашелся покупатель на старую жилплощадь. Покупатель почти сразу оплатил покупку, и женщина в этот же день закрыла ипотеку.

Портал уточняет, что такая короткая кредитная история удивила сотрудников банка.