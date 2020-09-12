Кировский полицейский сломал ногу задержанному в отделении

В Кирове старший лейтенант полиции Дамир Мансуров стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий после того, как избил попавшего в отделение 31-летнего мужчину. Этот момент сняла камера наблюдения.

Описанные события произошло в ночь на 30 августа в отделении на Профсоюзной улице, куда за мелкое хулиганство и доставили скандалившего мужчину. Тот не успокоился, даже попав в камеру, и продолжал требовать справедливости, после чего Мансуров несколько раз ударил его по ноге и уложил на пол. Но задержанный на этом не успокоился, и тогда страж порядка еще раз применил силу и связал ему ноги штанами.

Под утро выяснилось, что мужчина не может ходить, врачи диагностировали у него перелом лодыжки. На 29-летнего старшего лейтенанта завели уголовное дело о превышении должностных полномочий, суд в качестве меры пресечения избрал ему запрет определенных действий.

Полицейские проводят внутреннюю проверку, результатом которой может стать увольнение Мансурова. Сам он признает, что использовал недопустимые методы, рассчитывает помириться с пострадавшим и избежать уголовного наказания. Статья УК предусматривает от трех до семи лет в колонии.