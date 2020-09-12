Конфликт глав UFC и Bellator: Кокер обвинил Уайта во лжи

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт был обвинен во лжи главой другого бойцовского промоушена Bellator Скоттом Кокером. Функционер выдвинул обвинения своему коллеге из UFC из-за по поводу статусов отдельно взятых спорстменов.

В интервью MMA Junkie Кокер заявил: "Полутяжелый дивизион нашего промоушена является лучшим на всей планете. В нашем распоряжении есть Вадим Немков и Лиото Мачида, Райан Бейдер и Фил Дэвис, а также ряд других бойцов, пришедших к нам в качестве свободных агентов. Их не выгоняли из UFC, это ложь. Они хотели продать себя подороже и пришли к нам – мы дали им лучшие сделки. Когда вам предлагают отличные условия, то почему нужно отказываться от Bellator?Увольнения из других организаций? Это ложь".

Напомним, что накануне Уайт заявил, что Бейдер, Мачида и Дэвис потеряли свои места в UFC по решению промоушена.