12 сентября 2020 18:13

Конфликт глав UFC и Bellator: Кокер обвинил Уайта во лжи


theathletic.co.uk

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт был обвинен во лжи главой другого бойцовского промоушена Bellator Скоттом Кокером. Функционер выдвинул обвинения своему коллеге из UFC из-за по поводу статусов отдельно взятых спорстменов.

В интервью MMA Junkie Кокер заявил: "Полутяжелый дивизион нашего промоушена является лучшим на всей планете. В нашем распоряжении есть Вадим Немков и Лиото Мачида, Райан Бейдер и Фил Дэвис, а также ряд других бойцов, пришедших к нам в качестве свободных агентов. Их не выгоняли из UFC, это ложь. Они хотели продать себя подороже и пришли к нам – мы дали им лучшие сделки. Когда вам предлагают отличные условия, то почему нужно отказываться от Bellator?Увольнения из других организаций? Это ложь".

Напомним, что накануне Уайт заявил, что Бейдер, Мачида и Дэвис потеряли свои места в UFC по решению промоушена.

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