"Обидно". Косторная высказалась о реакции Тутберидзе на ее уход из группы

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная заявила, что обиделась на своего бывшего тренера Этери Тубредизе после ее реакции на уход спортсменки к Евгению Плющенко. Ранее ее экс-наставник опубликовала пост в Instagram с комментарии о переходе Алены.

В общении с журналистами Косторная призналась: "Сразу после моего звонка Этери Георгиевне было много звонков. Мое мнение – если человек ушел, значит были причины. Выкладывания в Instagram являются обидными. Если есть, что сказать, лучше говорить в глаза", – цитирует Алену РИА Новости.

В работе группы Тутберидзе Косторная отметила сумасшедший темп: "Я сказала тренерам, что нас восемь человек, темп тренировки сумасшедший и выводить туда еще и детей, не привыкших к такому – неправильно. Они выходили без понятия, что делать. Меня это раздражало и я говорила, что так очень неудобно. Но никакой реакции не последовало. 17 июля я приняла решение уйти".

В то же время Алена призналась, что уже почувствовала "кардинально иной подход" в работе под руководством Плющенко. "Подход в моей новой команде более спокойный. Мы делали все то же самое, но когда даже после ОФП у меня что-то не получалось, никто меня не ругал и не гнал".

Переход от Тутберидзе к Плющенко прокомментировал еще одна фигуристка Александра Трусова. Она сказала, что уже чувствует процесс обновления себя как спортсменки: "Да, я это чувствую. Но это лучше все-таки спросить вас – вам со стороны виднее".