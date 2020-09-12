Дубль Шипачева помог "Динамо" впервые выиграть в новом сезоне КХЛ

Столичный клуб КХЛ "Динамо" добилось первой победы в матче нового сезона регулярного чемпионата. В очередной встрече хоккеисты "бело-голубых" на выезде в Нур-Султане обыграли казахстанский "Барыс". Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу москвичей.

По ходу матча "Динамо" проигрывало со счетом 2:4. Этому способствовали голы Кертиса Валка, Линуса Винделля и дубль Даррена Дица. На тот момент у "Динамо" заброшенными шайбами отличились Дмитрий Яшкин и Теэму Пулккинен.

Однако в заключительные 10 минут хоккеисты из Москвы перевернули ход встречи. В этом динамовцам помог Вадим Шипачев, который меньше чем за восемь минут оформил дубль. Игра перетекла в овертайм, где Даниил Тарасов точным броском принес гостям победу.

Для "Динамо" этот успех стал первым в сезоне. Ранее подопечные Владимира Крикунова трижды проиграли – "Авангарду", "Спартаку" и "Локомотиву". "Барыс" терпит третье поражение в пяти матчах.