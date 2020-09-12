Парень отпилил девушке руку, сроки получили оба

Ради выплаты страховки в миллион евро девушка решилась отпилить себе руку. Как сообщает ABC News, 22-летняя жительница Словении Юлия Адлесич уговорила своего парня отпилить ей руку циркулярной пилой. Чтобы инвалидность стала необратимой, пара не взяла с собой в больницу отпиленную конечность. В больнице мошенники заявили, что девушка получила травму во время обрезки веток.

Во время расследования выяснилось, что Адлесич не так давно заключила договоры страхования с пятью компаниями. И уже рассчитывала получить 50% страховой суммы незамедлительно, а остальные 50% – ежемесячными платежами. Однако прокуратура нашла в компьютере парня Юлии поисковый запрос на бионические протезы для рук. И тогда обман стал ясен.

Сама девушка в суде заявила, что никогда бы не позволила искалечить себя намеренно. Но судья была иного мнения. Мошенницу приговорили к 2 годам лишения свободы, а ее парня – к 3 годам, отец молодого человека, который был в курсе аферы, получил год условно. Окружной суд Любляны оставил приговор без изменения.