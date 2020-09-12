"Синяя птица". Новый сезон. Главный детский телевизионный конкурс объявляет кастинг

За пять лет "Синяя птица" помогла взлететь многим. Из маленьких звездочек участники проекта превратились в артистов с большой буквы. Своими голосами, танцами и незабываемой игрой на музыкальных инструментах они покорили весь мир.

Выпускники шоу выступают в Кремле, на Красной площади и в Большом театре России вместе с известными артистами. На своих крыльях "Синяя птица" телеканала "Россия 1" принесла победу нашей стране на международном конкурсе "Евровидение", помогла финалисту проекта Ивану Бессонову стать лучшим музыкантом Европы в 2018 году.



"Синяя птица" меняет жизнь каждого участника. Одним конкурс помог открыть двери большого кино, а другим стать студентами высших учебных заведений, престижных музыкальных школ и балетных академий. Трамплином на пути к успеху он стал и для Веры Шпаковской три года назад. Юная балерина покорила всю страну поразительной грацией и легкостью движений. Тогда Вера стала одним из победителей третьего сезона российского конкурса. Теперь она ученица самого Николая Цискаридзе, девочка переехала из Минска в Санкт-Петербург и учится в Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

"Синяя птица" – лауреат ТЭФИ, незабываемый творческий марафон. Его автор, телеведущая – Дарья Златопольская получила премию правительства за создание уникального телевизионного проекта. Попасть в дружную семью, оказаться на большой сцене и стать знаменитым может любой талантливый ребенок.



Внимание, родители и будущие звезды, кастинг! Успейте отправить заявку до 20 сентября, захотите на сайт "Синей птицы" и заполняйте анкету. Участвовать в шоу могут дети до 16 лет, те, кто умеет лучше всех петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, читать стихи и прозу, исполнять цирковые номера и гимнастические этюды. Все подробности смотрите на официальном сайте проекта.