Нурмагомедов прервал тренировочный процесс в преддверии боя с Гэтжи

Действующий чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов был вынужден сделать паузу в тренировочном процессе. Боец смешанных единоборств признался, что это связано с больным зубом.

Хабиб сказал: "Подготовка проходит отлично. После прилета в Абу-Даби я нахожусь здесь уже второй день, но, правда, пока не тренируюсь. У меня заболел зуб, опухла щека. Думаю, что обойдусь без тренировок и завтра. Если вы видели меня на турнире, который был посвящено отцу, то могли заметить на мне маску – это тоже связано с зубом. Думаю, что снова начну тренироваться послезавтра. Пока все идет нормально. Активная работа началась еще в июле".

Напомним, что бой между Хабибом Нурмагомдеовым и временным чемпионом из США Джастином Гэтжи запланирован на 24 октября. Местом его проведения назначен Абу-Даби, где планируется проведение 254 номерного турнира в рамках "Бойцовского острова".