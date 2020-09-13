Бой между Нурмагомедовым и Гэтжи пройдет без зрителей

Поединок между чемпионом мира в легком весе по версии UFC российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи пройдет при пустых трибунах. Эту информацию подтвердил сам Хабиб.

Бой Нурмагомедовым и Гэтжи пройдет в рамках турнира UFC 254 в Объединенных Арабских Эмиратах на "Бойцовском острове". В связи с мерами предосторожности по нераспространению коронавирусной инфекции зрители не будут допущены на трибуны.

Хабиб Нурмагомедов в настоящее время находится в Эмиратах, где продолжает подготовку к бою. Но он ответил на некоторые вопросы во время онлайн-конференции на Форуме боевых искусств в Москве. В частности он подтвердил, что турнир будет закрытым, "Болельщиков не будет. Родные будут поддерживать меня в гостинице", – приводит слова Нурмагомедова ТАСС.