Московская консерватория дала благотворительный концерт для врачей

Шедевры классической музыки от Баха до Чайковского прозвучали в Большом зале Московской консерватории. Там прошел благотворительный концерт. Он посвящен тем, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом.

Пригласительные распространялись бесплатно среди медицинских работников, сообщает телеканал "Россия 24". В концерте приняли участие известные российские музыканты. Cреди них – Николай Луганский, Елена Зеленская и Николай Ерохин.

"Мы пригласили на благотворительный концерт тех людей, которые спасали жизни, были на переднем крае опасности, боролись с ковидом – это врачи. И сегодня вся программа посвящена именно им. Это замечательная программа, в которой очень многие наши коллеги хотели принять участие, выйти на сцену. Но естественно, что регламент концерта соотнесен с этой опасностью. Поэтому у нас будет в одно отделение концерт, но выйдут такие музыканты, которых знает весь мир", – заявил Александр Соколов, ректор Московской государственной консерватории.