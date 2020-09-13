Шоу "Карнавал огня". Фоторепортаж

Масштабное фаер-шоу от профессиональных каскадеров развернулось в Парке киноприключений в субботу 12 сентября. Пятнадцать огненных команд сразились за звание лучших в нескольких номинациях.

Шоу "Карнавал огня" объединяет целый ряд жанров. Выступления мастеров сочетают в себе хореографию профессионального балета, цирковые трюки и виртуозное обращение с огнем, а драматургия сравнима с театральной постановкой.

Огонь – это особая реальность с каскадерскими трюками, иллюзиями и светящимися узорами. Во время представления зрители оказываются в гуще спецэффектов, а в финале выбирают лучшее огненное и пиротехническое шоу, лучший уличный перформанс и других победителей.

В перерывах между выступлениями огненных театров зрителям были показаны трюки профессиональных каскадеров.

"Карнавал огня" проходит раз в год в Парке Киноприключений "Мастер Панин".