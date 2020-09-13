Хормейстер из Москвы – победительница второго выпуска шоу "Удивительные люди"

В новом сезоне второго выпуска тон задала москвичка Екатерина Кулешова. Она произвела незабываемое впечатление на главных рефери проекта. И по итогам зрительских симпатий голоcования вышла в лидеры тура шоу "Удивительные люди".

Первой на сцену вышла Дарья Верзилина из Москвы. Она обладает уникальным обонянием, ведь Даша – парфюмер. Она справилась без труда с непростым заданием.

Дарья Верзилина – 11% голосов

Самарец Андрей Яковлев уже принимал участие в конкурсе. На этот раз вместе со своим сыном Егором он поразил всех искусством метания ножей, победив при этом своего ребенка.

Андрей Яковлев – 14% голосов

Следующим участником проекта стал, по словам члена жюри – лучшего зведного эксперта Евгения Папунаишвили, "бог мыльных пузырей". По признанию Роберта Калмухяна, он всегда во время своих выступлений превращается в ребенка. Роберт выстроил башню из 12 мыльных пузырей, которая в секунды лопнула, но арбитры дали ему второй шанс. Следующая попытка оказалась неудачной, увы.





Роберт Калмухян – 12% голосов

Следующим героем стал 29-летний Андрей Ромашевский, он занимается паркуром. На сцене проекта молодой человек доказал, что может перепрыгнуть через 11 человек.





Андрей Ромашевский – 17% голосов

А для Кирилла Козлова из солнечного Узбекистана бежать и запоминать все дорожные знаки и вывески не составляет труда. Во время испытаний он пробежал по беговой дорожке, пройдя безошибочно свою дистанцию из 50 дорожных знаков.



Кирилл Козлов – 14% голосов



Гастрономический номер представил москвич Евгений Мещеряков – шеф-повар. Он пригласил всех на необыкновенный ужин, Евгений "подкупил" членов жюри вкусным тунцом.



Евгений Мещеряков – 8% голосов

35-летняя Людмила Березанец – остеопат, психолог. Молодая женщина не смогла показать все свои способности,

ее просто забраковали. Она ошибочно определила человека, которому не хватает витаминов.



Людмила Березанец – 3% голосов

Последняя участница второго выпуска Екатерина Кулешова работает руководителем хора. Она выдержала двухэтапное испытание и доказала, что обладает уникальным музыкальным слухом.







Екатерина Кулешова – 21% голосов



Через неделю увидим новых героев, которые хотят удивить и восхитить. Ждем 20 сентября, осталось совсем немного.