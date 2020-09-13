"Авангард" впервые проиграл в новом сезоне КХЛ, уступив "Салавату Юлаеву"

Уфимский "Салават Юлаев" прервал беспроигрышную серию омского "Авангарда" в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. На домашней площадке хоккеисты из столицы Башкортостана обыграли омичей со счетом 3:2.

Победу "Салавату" принесли голы Евгения Бирюкова и Теэму Хартикайнена, оформившего дубль. В составе "Авангарда" заброшенными шайбами отличились Александр Хохлачев и Сергей Шумаков. Для уфимского клуба эта победа стала четвертой в стартовавшем сезоне КХЛ. В то же время "Авангард" прервал четырехматчевую победную серию.

В еще одной встрече дня магнитогорский "Металлург" добился домашней победы "Нижним Новгородом". Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.