"Собираемся и едем домой". Матч между "Ротором" и "Краснодаром" отменен из-за COVID

Российская премьер-лига объявила об отмене матча 7 тура между волгоградским "Ротором" и "Краснгодаром". Проведение встречи было намечено на воскресенье на стадионе "Волгоград Арена". Причина – положительные тесты на COVID-19 у футболистов "Ротора".

Об инфицировании игроков волгоградской команды стало известно 12 сентября после получения результатов тестирования на коронавирус. Они были изолированы от команды. В день матча остальные представители "Ротора" сдали еще раз тесты на вирус – по итогам тестирования количество положительных результатов увеличилось.

"Ротор" дал понять, что встреча не будет проведена еще за два часа до ее намеченного старта. Twitter-аккаунт "Ротора" написал ответ футбольным комментаторам Георгию Черланцеву и Контантину Геничу, завязавшим беседу на тему возможной отмены матча: "Юра, мы собираемся и едем домой".

Но официально решение по матчу было принято через полчаса после записи. Как сообщает официальный сайт РПЛ, организация не получила итоги расследования и решение о допуске к матчу от управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. "В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в волгоградской команде и невозможностью обеспечить безопасность проведения матча игра 7 тура между "Ротором" и "Краснодаром" не состоится".