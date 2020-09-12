В "Роторе" выявлена вспышка коронавируса. Матч против "Краснодара" – под вопросом

В волгоградском футбольном клубе "Ротор" стало известно о массовом заражении вирусом COVID-19. Результаты тестирования выявили семь случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт волгоградцев.

В заявлении клуба по сложившейся ситуации говорится: "Результаты последнего тестирования показали отклонения от нормы у семерых футболистов основного состава и двух членов административного штаба. Все они повторно сдали тест, а сейчас изолированы от команды. Положительные результаты были выявлен у Беки Микелтадзе, Ильи Жигулева, Александра Довбни, Азата Байрыева, Камиля Муллина, Александра Саплинова и Ники Кипиани.

"Матч против "Краснодара" состоится! Надеемся на поддержку наших болельщиков в этой сложной ситуации".

Однако вскоре российской премьер-лигой было выпущено официальное заявление о ситуации в "Роторе". "В настоящее время местное отделение Роспотребнадзора проводит расследование, после которого будет определена контактная группа и вынесено решение относительно возможного участия в матче седьмого тура РПЛ против "Краснодара".

Напомним, что встреча запланирована на 13 сентября и должна пройти в Волгограде.