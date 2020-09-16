"Ротор" наказан техническим поражением за несостоявшийся матч с "Краснодаром"

Волгоградскому "Ротору" засчитано техническое поражение за несостоявшийся матч 7 тура российской премьер-лиги против "Краснодара". Такое решение было вынесено Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС. Причиной такого вердикта стала вспышка коронавируса в команде.

За день до матча против "Краснодара" в составе волгоградского клуба было выявлено семь случаев сдачи положительных тестов на COVID-19. В итоге в воскресенье российская премьер-лига приняла решение об отмене встречи. В РПЛ это решение аргументировали невозможностью обеспечить безопасность для проведения матча.

Помимо технического поражения со счетом 0:3 "Ротору" также выписали штраф на сумму в 100 тысяч рублей за нарушение санитарного протокола. Таким образом, после семи туров в активе "Ротора" осталось два очка и последнее место таблицы РПЛ. "Краснодар" же набрал 11 баллов и переместился с 11 места на пятое.