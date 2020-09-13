13 карточек, три удаления, пенальти: "Рубин" на выезде обыграл "Динамо"

Казанский "Рубин" добился победы в выездном матче седьмого тура чемпионата России против столичного "Динамо". Встреча проходила на московском стадионе "ВТБ Арена" и завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба из Татарстана.

Автором единственного гола в поединке стал сербский нападающий "Рубина" Джордже Деспотович. На 32 минуте он нанес точный удар по воротам динамовцев с 11-метровой отметки. Матч ознаменовался большим количеством предупреждений для футболистов обеих команд: на двоих они заработали 13 "горчичников", три из которых автоматически перетекли в красные. Удаления схлопотали игроки "Динамо" Николай Комличенко и Сергей Паршивлюк, а также "рубиновец" Хван Ин Бем.

"Рубин" благодаря выездному успеху набрал 11 очков и поднялся на промежуточное 4 место таблицы РПЛ. "Динамо" же осталось с 11 баллами и опустилось на пятую строчку.