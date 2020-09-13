"Монако" без Головина добился 1000-й победы в чемпионатах Франции

Футбольный клуб "Монако" одержал победу в матче 3 тура чемпионата Франции против "Нанта". Поединок прошел на стадионе "Луи II" и завершился с минимальным счетом 2:1 в пользу монегасков.

Подопечные Нико Ковача открыли счет уже на 5 минуте, когда отличился Срфьян Диоп. По истечение часа игры Людовик Блас сравнял счет, однако спустя четыре минуты после этого "Монако" вновь вышло вперед и победу больше не упускало. Решающий гол на счету Виллема Геббельса. Российский полузащитник монегасков Александр Головин участие во встрече не принимал из-за травмы.

После победы в домашних стенах "Монако" вышел на второе место таблицы Лиги 1, набрав семь очков. Команда в текущем сезоне идет без поражений. Кроме того, эта победа стал юбилейной – 1000-й для клуба в рамках высшего дивизиона чемпионата Франции. Такой отметки до монегасков добивались лишь три французских клуба – "Марсель" (1115 побед), "Бордо" (1067) и "Сент-Этьен" (1045).