Временное правительство Ливии подало в отставку

Временное правительство Ливии, которое заседает на востоке страны, подало спикеру Палаты представителей (парламент) прошение об отставке. Теперь его должен рассмотреть Совет Палаты.

До этого в воскресенье, 13 сентября, спикер ливийского парламента Агила Салех провел срочную встречу с главой руководителем временного правительства Ливии Абдаллой ат-Тани. На ней присутствовали и другие высокопоставленные чиновники. Обсуждались возможности удовлетворения требований простых ливийцев об улучшении условий жизни, пишет РИА Новости.

В последние дни в стране прошел ряд акций, люди протестовали против ухудшения уровня жизни и перебоев с подачей электричества.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом.