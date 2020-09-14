Россиянам рассказали, какие СМС ни в коем случае нельзя открывать

Эксперты Роскачества дали россиянам советы, как не попасть на удочку мошенников и злоумышленников, использующих для своих целей SMS-сообщения.

"Если в SMS говорится о якобы неполученном MMS, переходить по ссылке категорически не рекомендуется. Иногда ссылку видно сразу в push-окне и злоумышленники рассчитывают, что вы кликнете на нее случайно", – пояснила агентству "Прайм" специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова.

Особое внимание нужно обращать на то, что отображается в строке "отправитель". Если там указано какое-то общее название, например, Info, открывать такое SMS не стоит. Также нужно опасаться любых обезличенных эмоциональных призывов и сообщений о выигрышах – это всегда признаки мошенничества.

Специалист Роскачества напомнила, что если в присланной по SMS неизвестной ссылке содержится вирус, человек в итоге может остаться без средств на своей карте. Чтобы ни обещали неизвестные лица при ответе на SMS или при переходе по ссылке, эксперты советуют сразу удалять такие сообщения.