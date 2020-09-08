Молчи в трубочку: почему абоненты часто не отвечают на звонки

Главный телефонный секрет раскрыла специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова. Она дала совет, как вести себя, если вам звонят с незнакомого номера и молчат в трубку. Цель такого звонка – проверить контактность абонента. Если ответить на такой звонок, то робот на это начинает прокручивать рекламное объявление.

Для робота звук вашего голоса – подтверждение активности, поясняет Боровикова. При этом согласие на рекламные обзвоны дают сами граждане, когда подписывают договоры с банком, оператором сотовой связи или любой другой компанией, сообщает РИА Новости.

Сформирования базы потенциальных жертв мошенничества скупаются на черном рынке. После этого мошенники актуализируют базу, обзванивая номера из нее.

"Если вы ответите на звонок, то, скорее всего, кто-то поставит в таблице галочку, что номер активен, а сам звонок сбросится", – поясняет технологию Алеся Боровикова из Роскачества.

Но следующий звонок, подчеркивает она, уже будет с конкретной фишинговой целью.

Еще одна цель звонков, которые сразу сбрасываются, попытка добиться перезвона на сброшенный номер. В этом случае у пользователя при перезвоне на указанный номер спишутся деньги за оплату звонка или ему будет навязывание какой-либо мошенническая услуги. При этом если пострадавший решит обратиться в суд, то не в его пользу сыграет то, что он сам позвонил на номер мошенников.

Алеся Боровикова советует никогда не отвечать на звонки с незнакомых номеров.

"Если кто-то хочет с вами связаться, он может перезвонить еще раз или отправить sms", – пояснила специалист Роскачества.