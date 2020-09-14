Газизов – о поражении от ЦСКА: сказал команде, что эта игра сделает нас чемпионами

Генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Шамиль Газизов высказался о поражении от столичного ЦСКА (1:3) в матче седьмого тура российской премьер-лиги.

"Дерби получилось. Матч интересный, захватывающий. Эмоции не самые хорошие, потому что мы проиграли. Я зашел в раздевалку и сказал: ребята, эта игра сделает нас чемпионами, если мы пройдем, если мы поймем, чего хотим, то будем двигаться вперед", – подытожил Газизов.

"Спартак" потерпел первое поражение в сезоне и с 14 очками занимает второе место в турнирной таблице, а ЦСКА поднялся на четвертую строчке, имея в активе 13 баллов.

В следующем туре чемпионата России "красно-белые" 20 сентября в Казани с "Рубином", а "армейцы" в тот же день на выезде встретятся с "Уфой".