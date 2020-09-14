"Спартак" обратился в РФС по поводу судейства Карасева в игре с ЦСКА

Московский "Спартак" попросил Российский футбольный союз разъяснить решения главного судьи матча седьмого тура чемпионата РПЛ против столичного ЦСКА. Об этом сообщил генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

"Мы просто попросили РФС разъяснить, это ни в коем случае не претензия, а обычная практика, ничего страшного. Претензий к работе Сергея Карасева нет. Мы имеем право на то, чтобы нам разъясняли решения арбитров, мы им воспользовались", – цитирует Газизова ТАСС.

Напомним, что в центральном матче седьмого тура чемпионата России по футболу, сыгранного 13 сентября, московский ЦСКА на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 3:1.