С другим именем и биографией: найден убийца, совершивший преступление 26 лет назад

В Иркутской области предъявлено обвинение 51-летнему мужчине, совершившему вместе со своим подельником убийство в апреле 1994 года.

Жертва была зарезана из корыстных побуждений — после убийства преступники завладели машиной погибшего, а тело бросили на обочине дороги.

От имени убитого его родственникам подельники отправили телеграмму с сообщением, что он задерживается в Иркутске и вернется через неделю. Выиграв таким образом время, убийцы успели уехать из региона до объявления автомобиля в розыск.

Полицейские установили личности преступников, однако задержать их не удалось. Следы разыскиваемых исчезли в Казахстане.

Спустя годы сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Иркутской области нашли одного из подозреваемых. Выяснилось, что на своей родине в Казахстане мужчина сменил свое имя и биографию, а затем снова появился в России и стал жить в Белгородской области.

В сентябре 2020 года беглец, по информации СК РФ, был задержан и помещен под стражу по обвинению в убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах. Его подельник по-прежнему находится в розыске.