В Иркутске начато рассмотрение резонансного дела насильника-убийцы

В Иркутском областном суде, по информации областного Следственного комитета РФ, во вторник, 15 сентября, начато рассмотрение уголовного дела об убийстве девушки водителем, подвозившим ее.

В мае 2020 года подсудимый, по данным следствия, взял на дороге попутчицу, изнасиловал ее в лесу, связал, отвез в другое место и задушил. Душегуба не остановили мольбы девушки: позже на допросе насильник рассказывал, что его жертва обещала сделать что угодно, лишь бы он ее не убивал.

Тело 44-летний водитель закопал, предварительно забрав все ценные вещи. Несколькими днями спустя мужчина был задержан — его грузовик попал на видео, снятое камерами наблюдения.

При обыске в доме задержанного сотрудники правоохранительных органов нашли больше 20 килограммов марихуаны.

Мужчине предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям уголовного кодекса — за изнасилование, убийство, кражу и хранение наркотиков. Обвиняемому грозит внушительный срок заключения, вплоть до пожизненного.