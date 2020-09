Трамп пожелал удачи Ковингтону перед боем UFC c Вудли

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встретился с бойцом Ultimate Fighting Championship (UFC) Колби Ковингтоном и пожелал ему удачи в предстоящем поединке на турнире UFC Vegas 11.

"Я буду смотреть бой Колби, я его большой поклонник, – заявил Трамп. – Он победитель, он чемпион! Это будет отличный вечер и отличный бой. Я желаю ему удачи", – подытожил президент США и пожал руку Ковингтону.

The #POTUS @realDonaldTrump will be tuned into @ESPN to watch me at #UFCVegas11 this Saturday night how about you snowflakes? pic.twitter.com/QB2z68McFa