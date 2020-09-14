Пересохшие Торейские озера начнут наполняться водой

Большая вода пришла на юго-восток Забайкалья. Учёные надеются, что её хватит, чтобы наполнить Торейские озера. Жемчужину степного Забайкалья и сердце Даурского заповедника.

"В Большой Тарей с мунгальско стороны должна впадать ещё речка Улдга, сверх вышепомянутой Ималхи, однако она также в самом устье пропадает, как и всё озеро, которое уже без воды и большею частию совсем высохло, так что на полдни или на восток на берегу ни ручьев, ни болотин не видно", – таким увидел и описал теперь уже знаменитые Торейские озера путешественник Пётр Симон Паллас.

Во время его посещения, а пришлось оно на восемнадцатый век, они, как и сейчас, стояли без воды. Эти наблюдения позволили учёным выдвинуть научное предположение о том, что жизнь водоёма зависит от природных циклов, влажного и сухого. Сейчас озера в ожидании большой воды.

"Ещё в конце девяностых годов гости кордона "Уточи" могли свободно покататься на лодках по водной глади озера Зун-Торей. Его граница простиралась прямо до этой биологической станции. Однако в тоже время оно начало мелеть и исчезло полностью", – уточнил Владимир Ляшенко.

- Здесь мы наглядно видим, что ещё в 1997 году два озера Зун Торей и Барун Торей были полноводными, и по мере засушливого климата здесь хорошо вот видно, озера стали исчезать, и к 2009 году озеро Барун торей исчезло.

Здесь на биологической станции Даурского заповедника за судьбой водоёма внимательно следят учёные. Барун-Торей хоть и называют "Большим" по площади, но по глубине он гораздо мельче соседнего Зун-Торея. А потому под лучами палящего солнца высыхает первым. Изменения, что происходят во время этих природных катаклизмов, масштабны, и то, что видит человеческий глаз, это лишь верхушка айсберга.

"Это, безусловно, очень сильно влияло на те природные экосистемы, которые окружают эти озера. Фактически вода ушла, освободились пространства. Которые были заполнены за это время самыми разными сообществами, степными, луговыми. Различные типы лугов, солончаки и так далее. Ну, а если сейчас действительно увеличится количество воды, это значит, что там, где сейчас луга и степи, появится вода, рыба, водоплавающие птицы и, возможно, картинка очень сильно изменится", – отметил учёный, кандидат биологических наук, профессор Забайкальского государственного университета, научный сотрудник заповедника "Даурский" Олег Корсун.

Вся надежда на речку Ульдза, что несёт воды с территории Монголии. Это главная питающая озера артерия, и сейчас она полноводна. Но сначала нужно наполнить более пятисот с половиной квадратных километров Барун-Торея. К приходу воды здесь готовятся и даже в самые засушливые годы, словно библейский Ной, поддерживают специальные деревянные помосты, построенные ради будущих научных открытий.

"В годы, когда были полные Тореи, здесь находилась вода. И для этого сделали вот этот проход для наблюдательного пункта, на время, когда будет наполненный Торей", – пояснил государственный инспектор отдела охраны заповедника "Даурский" Сергей Моторин.

Впрочем, моментально такого не случится. Уровень воды в Ульдзе нестабилен. Эта водная артерия относится к разряду периодически пересыхающих. Да и водная чаша озера немаленькая.

"Дай Бог полноводности Ульдзе, чтобы она несла побольше воды, и чтобы природа больше нас поражала и удивляла, что она умеет делать иногда", – говорит ученый, кандидат биологических наук, профессор Забайкальского государственного университета, научный сотрудник заповедника "Даурский" Олег Корсун.