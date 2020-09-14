На карте Забайкалья официально появилось "трезвое село"

На карте региона возникло новое село! Трезвое. Этот статус присвоен Ульяновке Шилкинского района. Добились получения такого звания сами жители при поддержке губернатора и общественного движения "Трезвое Забайкалье". В честь события был устроен грандиозный в масштабах неболшого сельского поселения праздник. Побывал на торжестве глава региона Александр Осипов и мои коллеги.



"Это село в Забайкальском крае пока первое, жители которого решили полностью дружно отказаться от употребления спиртного. В новаторах Ульяновка Шилкинского района, всего здесь проживает около 200 человек и все они официально получили статус самых трезвых жителей региона", – говорит Антон Калганов.

К слову, шли к этому событию, как водится, через тернии. Автор идеи встретила непонимание со стороны некоторых земляков. Но настойчивость зажгла пламя из искры, и вот уже теперь всё село празднует получение нового статуса. Естественно, без алкоголя.

"Потому что это очень серьёзная тема на деревне, потому что это очень страшно, когда люди очень много пьют, а главное, закрыть эти точки, которые существуют. У нас официальных точек не было, но, конечно, приторговывали неофициально, но после того, как мы провели анкетирование, провели большую работу, после этого у нас даже все скрытые точки все исчезли, нет их. Сначала, конечно, кто-то улыбался, кто-то насмехался даже может быть надо мной, ну, а основная масса – рады", – отметила инициатор проекта "Трезвое село Ульяновка" Ольга Лисичникова.

- А на Новый год как, без шампанского?

- Ну, я думаю, да!

Сегодня на ярко украшенных столах под открытым небом только чай и морсы. Праздник, пожалуй, впервые с таким размахом проходит в Ульяновке. Тут и выставки даров осени, изделий народного творчества и кулинарных. По соседству выступления "Федерации воркаут" Забайкальского края и выступление клуба ролевого моделирования и мечевого боя. Под тёплым осенним солнцем весь торжественный день проходила концертная программа. На такое громкое торжество съехались жители близлежащих сёл, а ещё гости из Читы, Шилки, Краснокаменска, Балея.

- Прекрасный день, прекрасное небо, прекрасная земля и прекрасные люди, отличное, великолепное у всех настроение. Я очень и очень рад, что мы сегодня присваиваем статус "трезвого села" Ульяновке!

"Честно говоря, я по сёлам езжу, и везде люди страдают и хотели бы избавиться от этой пьянки, и должны быть административная помощь и вся административная поддержка каждого из нас, всех органов власти, поселковых органов власти, районных органов власти, краевого правительства и всех добрых сил. Тут даже не с этим злом бороться надо, бороться надо за трезвое, за здоровую, прекрасную, трезвую жизнь", – заявил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Кстати, проект "Трезвое село" ещё и получил президентский грант. На эти средства был возведён комплекс для упражнений. А чтобы хорошая идея прижилась, здесь же в памятном отныне месте для ульяновцев решили разбить аллею из сосен.

"Я всех призываю этим заниматься, беречь лес, сажать как можно больше деревьев, сохранять его, особенно это относится к тем, кто работает в органах власти, они должны особое внимание уделять сохранению нашего бесценного богатства, которое нам и с практической точки зрения крайне важно, мы из него и строим, и отапливаемся, и в самых разных хозяйственных ситуациях используем, но и главное – это всё-таки это экология, это наше место жизни, это прекрасный вид, воздух и многие дары", – рассказал губернатор.

Ульяновка теперь – флагман трезвости. От того, насколько удачным будет этот опыт, зависит продолжение проекта. В любом случае доброе начало положено.