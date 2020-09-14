14 сентября 2020 13:23 ГТРК "Чита"

На карте Забайкалья официально появилось "трезвое село"

На карте региона возникло новое село! Трезвое. Этот статус присвоен Ульяновке Шилкинского района. Добились получения такого звания сами жители при поддержке губернатора и общественного движения "Трезвое Забайкалье". В честь события был устроен грандиозный в масштабах неболшого сельского поселения праздник. Побывал на торжестве глава региона Александр Осипов и мои коллеги.

"Это село в Забайкальском крае пока первое, жители которого решили полностью дружно отказаться от употребления спиртного. В новаторах Ульяновка Шилкинского района, всего здесь проживает около 200 человек и все они официально получили статус самых трезвых жителей региона", – говорит Антон Калганов.

К слову, шли к этому событию, как водится, через тернии. Автор идеи встретила непонимание со стороны некоторых земляков. Но настойчивость зажгла пламя из искры, и вот уже теперь всё село празднует получение нового статуса. Естественно, без алкоголя.

"Потому что это очень серьёзная тема на деревне, потому что это очень страшно, когда люди очень много пьют, а главное, закрыть эти точки, которые существуют. У нас официальных точек не было, но, конечно, приторговывали неофициально, но после того, как мы провели анкетирование, провели большую работу, после этого у нас даже все скрытые точки все исчезли, нет их. Сначала, конечно, кто-то улыбался, кто-то насмехался даже может быть надо мной, ну, а основная масса – рады", – отметила инициатор проекта "Трезвое село Ульяновка" Ольга Лисичникова.

- А на Новый год как, без шампанского?
- Ну, я думаю, да!

Сегодня на ярко украшенных столах под открытым небом только чай и морсы. Праздник, пожалуй, впервые с таким размахом проходит в Ульяновке. Тут и выставки даров осени, изделий народного творчества и кулинарных. По соседству выступления "Федерации воркаут" Забайкальского края и выступление клуба ролевого моделирования и мечевого боя. Под тёплым осенним солнцем весь торжественный день проходила концертная программа. На такое громкое торжество съехались жители близлежащих сёл, а ещё гости из Читы, Шилки, Краснокаменска, Балея.

- Прекрасный день, прекрасное небо, прекрасная земля и прекрасные люди, отличное, великолепное у всех настроение. Я очень и очень рад, что мы сегодня присваиваем статус "трезвого села" Ульяновке!

"Честно говоря, я по сёлам езжу, и везде люди страдают и хотели бы избавиться от этой пьянки, и должны быть административная помощь и вся административная поддержка каждого из нас, всех органов власти, поселковых органов власти, районных органов власти, краевого правительства и всех добрых сил. Тут даже не с этим злом бороться надо, бороться надо за трезвое, за здоровую, прекрасную, трезвую жизнь", – заявил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Кстати, проект "Трезвое село" ещё и получил президентский грант. На эти средства был возведён комплекс для упражнений. А чтобы хорошая идея прижилась, здесь же в памятном отныне месте для ульяновцев решили разбить аллею из сосен.

"Я всех призываю этим заниматься, беречь лес, сажать как можно больше деревьев, сохранять его, особенно это относится к тем, кто работает в органах власти, они должны особое внимание уделять сохранению нашего бесценного богатства, которое нам и с практической точки зрения крайне важно, мы из него и строим, и отапливаемся, и в самых разных хозяйственных ситуациях используем, но и главное – это всё-таки это экология, это наше место жизни, это прекрасный вид, воздух и многие дары", – рассказал губернатор.

Ульяновка теперь – флагман трезвости. От того, насколько удачным будет этот опыт, зависит продолжение проекта. В любом случае доброе начало положено.

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