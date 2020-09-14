Берлускони выписался из больницы, где лежал с ковидом

Самым опасным и даже "адским" испытанием в своей жизни назвал заболевание коронавирусом 83-летний бывший премьер Сильвио Берлускони.

Утром 14 сентября он был выписан из больницы в Милане, куда политика госпитализировали с коронавирусом 3 сентября.

Выйдя из медучреждения, у которого его встречали журналисты, Берлускони призвал соблюдать все правила, чтобы предотвратить заражения людей со слабым здоровьем, передает ТАСС.

Испытание для знаменитого итальянца было действительно опасное.

Лечащий врач Берлускони Альберто Дзангрилло сказал: вирусная нагрузка была такой, что если бы Берлускони с его хроническими заболеваниями заразился на пике пандемии (в марте-апреле), то его жизнь была бы под угрозой.

Однако, как сообщалось ранее, иммунная система дала ответ, и уже через несколько дней после госпитализации Берлускони пошел на поправку.

Теперь он будет находиться на карантине в своей резиденции в Аркоре до тех пор, пока не получит отрицательный результат второго анализа на коронавирус.

Заразился политик в своей семье: ковид был выявлен у трех его детей и новой 30-летней подруги – депутата парламента Марты Фашины.