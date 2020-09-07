Появились подробности о состоянии здоровья Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони идет на поправку. Об этом рассказал личный врач политика Альберто Дзангрилло.

По словам специалиста, комплексная клиническая картина 83-летнего Берлускони, заболевшего коронавирусом, улучшается. В его крови замечен специфический иммунный ответ, который связан со снижением показателей воспалительного процесса, сообщает газета Corriere della Sera.

Ранее стало известно, что COVID-19 заразилась старшая дочь Берлускони. Ее состояние удовлетворительное, она находится на карантине в своей квартире в Милане.

О том, что Сильвио Берлускони подхватил инфекцию, стало известно 2 августа. Спустя несколько дней его госпитализировали и сделали КТ.