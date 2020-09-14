Первая ракетка России Александрова потерпела поражение на старте турнира в Риме

Российская теннисистка, 31-я ракетка мира Екатерина Александрова в первом раунде турнира в Риме в двух сетах за один час проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной – 0:6, 4:6.

Александрова четырежды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт, а у Рыбакиной, занимающей 18-е место в рейтинге WTA, три эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейков из 11.

Таким образом, первая ракетка России покидает турнир, а Рыбакина вышла во второй раунд, где сыграет с победительницей противостояния Мария Боузкова (Чехия, 47) – Айла Томлянович (Австралия, 63).