В Тверской области работница монастырской пекарни убила мужчину

В монастыре Тверской области женщину-пекаря подозревают в убийстве. Об этом сообщает ГТРК "Тверь", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Известно, что уроженка Амурской области работала в пекарне монастыря Нило-Столобенская пустынь в Осташковском районе. Находясь под воздействием алкогольного опьянения, у нее произошла ссора с мужчиной, после чего женщина напала на него, ударив несколько раз ножом. От полученных ран потерпевший скончался на месте.

Как рассказали эксперты, причина его гибели – колото-резаные ранения грудной клетки, в результате которых было повреждено правое предсердие. По решению Осташковского межрайонного суда на время расследования подозреваемая помещена в СИЗО. Ее обвиняют по статье 103 УК РФ "Умышленное убийство".