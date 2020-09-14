"Аэрофлот" ввел новые правила перевозки животных

Российская авиакомпания "Аэрофлот" ввела новые правила перевозки животных, с 15 сентября 2020 года один пассажир, причем только совершеннолетний, может провезти только одно животное, а возможность перевозки в салоне либо в багажном отсеке зависит от размеров и веса клетки с животным.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

По его словам, это сделано для большей безопасности и комфорта пассажиров, путешествующих как со своими домашними питомцами, так и без них.

Исключение сделано только для щенят или котят в возрасте от восьми недель до полугода – их можно перевозить в контейнерах по трое.

Демин сообщил, что пассажиры, у которых более одного взрослого животного, могут использовать для этого услуги грузового подразделения "Аэрофлота".

При этом он подчеркнул, что перед полетом в обязательном порядке к контейнеру с питомцем хозяин должен прикрепить бирку с контактными данными для связи. Наклейка заполняется на стойке регистрации в аэропорту.