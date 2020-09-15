Правила меняются: "Аэрофлот" отправляет четвероногих пассажиров в багаж

"Аэрофлот" 15 сентября объявил о новых правилах перевозки животных на своих рейсах. Главное из них – "один хозяин – один питомец". Если животное тяжелее 8 килограммов, сдать его придется в багаж. Но после нескольких неоднозначных происшествий не все готовы пойти на это. Что придется делать тем, у кого четвероногих питомцев больше чем один?

- На них собраны абсолютно все справки, все прививки.

Несмотря на все собранные документы, два бордер-колли и два чихуахуа рискуют не улететь домой в Петропавловск-Камчатский. Проблема в том, что на четверых животных всего два хозяина.

- Как мы полетим, мы не знаем…

- Если будет стоять выбор?

- Мы останемся!

- Не оставите животных?

- А кому? Возьмете?

"Аэрофлот" предупреждает: правила перевозки животных меняются. Один пассажир сможет взять с собой только одного питомца. На борт разрешат пронести небольшую переноску массой вместе с животным до восьми килограммов. Если больше, то клетку придется сдать в багаж. Исключения — котята и миниатюрные щенки в возрасте до полугода.

"Для перевозки бОльшего количества животных мы рекомендуем пользоваться услугами грузовых перевозок нашей авиакомпании. Там созданы все условия для удобства и безопасности животных", – подчеркнула пресс-секретарь авиакомпании Аэрофлот Юлия Спивакова.

Осенью 2019 года кот Виктор летел во Владивосток, и его потребовали сдать в багаж. Хозяин схитрил — сдал билет, купил другой с вылетом на следующий день и предъявил при досмотре похожего кота, но меньшего веса. За это авиакомпания исключила пассажира из программы лояльности и заблокировала бонусный счет. Хозяин Виктора насчет безопасности животных в багажном отсеке готов поспорить.

"Выгрузка вместе с багажом клетки с животным, нахождение его, например, в Якутске зимой при минус 50 градусах может быть критичным", – подчеркивает Михаил Галин.

Терьер Амур улететь так и не смог. На рейс из Шанхая в Москву в июле 2020 года попали все, кроме домашних животных. Хозяйка уверяет, перевозчик продал билеты для пассажиров с собаками, а потом не взял их на борт. В итоге пес остался в Китае и домой вернулся спустя несколько недель.

"Кроме слез я ничего не могла сделать. Я здесь, он там. Амур остался один, он плачет, ему тяжело", – страдала Елизавета Иванова.

Тогда помимо Амура перевозчик отказался взять на борт 70 животных, которых вывозили 39 пассажиров, усмотрев в ситуации признаки контрабанды. В авиакомпании считают, что клиенты часто злоупотребляют правом провоза питомца. Да и для попутчиков животные в салоне могут доставлять неудобства. Например, для аллергиков. Между тем о дополнительных мерах по безопасности животных, перевозимых в багажном отсеке, в новых правилах "Аэрофлота" не говорится.

"Если самолет попадет в турбулентность и все это раскидает по багажному отсеку — конечно, животное может пострадать. Они в меньшей степени защищены, нежели в салоне", – отмечает директор ветеринарной клиники Денис Середа.

"Надо страховать животных, потому что животные бывают элитные, породистые, дорого стоят", – добавляет юрист Максим Суров.

А пока хозяева четвероногих придумывают способы, как улететь с питомцами, если их несколько. Некоторые решаются на недешевые варианты.

"Со мной летит охранник, – поясняет Андрей Ковалев. – Вот только не знаю, кого ему доверить. Мультика доверю охраннику, а Чарли оставлю с собой!"

И если Чарли и Мультик скорее всего полетят в отпуск в салоне бизнес-класса, то толстый кот по новым правилам все также отправится в багаж.

Сегодня перевозчики оценивают животных как багаж. При утере на внутренних рейсах хозяевам полагается до 600 рублей за килограмм, на международных – до 80 тысяч. Но, конечно, никакой хозяин с этим не согласится. Для него любимец — не багаж, а пассажир.