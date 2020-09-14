Что есть на ночь и худеть: диетолог реабилитировал ужин перед сном

Хорошая новость для тех, у кого ужин получается слишком поздним. Оказывается, есть на ночь не только можно, но и нужно. Причем, в зависимости от продуктов можно во сне даже худеть.

Диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков советует есть перед сном белковые, мясные продукты. Например, выбрасывать желтки, а белки варить или жарить и съедать (можно с приправами) прямо перед сном.

По его словам, белки содержат аминокислоты, которые стимулируют выработку ценного гормона роста.

"Благодаря этому мы худеем во сне", – рассказал диетолог в комментарии телеканалу "Мир 24".

Он уверяет: "Есть перед сном не только можно, но и нужно, и чем раньше ко сну, тем лучше".

Врач поясняет, что организм сжигает за ночь 150 граммов жировой ткани, и это легко проверить, взвесившись перед сном и сразу утром.

Доктор Ковальков советует убрать из рациона за 4-5 часов перед сном все фрукты и каши, оставив рыбу, морепродукты, мясо и овощи, которые растут над землей (а не корнеплоды).

Возвратившись домой вечером, говорит доктор, можно приготовить стейк, филе-миньон, немного салата, заправленного бальзамическим уксусом и (или) столовой ложкой нерафинированного оливкового масла – и будет прекрасный ужин.

Даже если он будет в 8-9 вечера – ничего страшного, уверяет диетолог, поскольку мясо переваривается долго и всю ночь поддерживает человека по аминокислотам.

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