Россиянка Блинкова вышла во второй круг турнира в Италии

Российская теннисистка Анна Блинкова с победы стартовала на турнире Женской теннисной ассоциации Internazionali BNL d’Italia, который в эти дни проходит в Риме. 22-летняя россиянка оказалась сильнее Джил Тайхман из Швейцарии.

Блинкова победила соперницу в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Во втором раунде она встретится с победительницей матча между американкой Элисон Риск и Аленой Большовой, выступающей за Испанию.

Турнир в Риме завершится 21 сентября. Призовой фонд соревнований превышает 1,6 миллиона евро.