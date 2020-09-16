Теннисистка Блинкова преодолела второй круг турнира в Риме

Российская теннисистка Анна Блинкова обеспечила себе путевку в третий круг турнира в Риме. Во втором раунде соревнования 22-летняя россиянка обыграла представительницу Испании Алену Большову.

Встреча между соперницами завершилась по итогам трех сетов. В первом Блинкова потерпела поражение со счетом 4:6, но последующие два она оставила за собой – 6:1, 7:6 (7:4). Общая продолжительность матча составила 2 часа 23 минуты.

Соперницей Блинковой станет либо чешка Каролина Плишкова, получившая второй номер посева, либо ее соотечественница Барбора Стрыцова. Их матч второго круга состоится позже.