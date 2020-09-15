Касаткина и Кузнецова выиграли стартовые матчи турнира в Риме

Во второй игровой день крупного теннисного турнира Internazionali BNL d’Italia, что проходит в Риме, на кортах выступали три россиянки. Светлана Кузнецова обыграла Бернарду Перу, а Дарья Касаткина победила соотечественницу Веру Звонареву, которая несколько дней назад стала чемпионкой US Open в парном разряде.

Турнир с призовым фондом 2,1 млн долларов, является одним из подводящих к третьему в сезоне состязанию "Большого шлема" – Открытому чемпионату Франции на кортах Roland Garros. Многие теннисистки очень хотели проявить себя в столице Италии, но не всем это удалось в полной мере.

Кузнецовой пришлось откровенно помучиться в матче против американки Перу. Светлана выиграла только в трех партиях – 3:6, 7:6, 6:3. А вот Касаткина, которая в последние месяцы явно не блистала, смогла в матче против Звонаревой обойтись двумя сетами – 6:2, 6:2.