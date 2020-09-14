Захарова прокомментировала причину отмены визита Лаврова в Берлин

В Германии назвали официальную причину отмены визита Сергея Лаврова. Она якобы состоит в том, что приезд министра иностранных дел России не был анонсирован. Но это, мягко говоря, не соответствует действительности. С таким заявлением в эфире телеканала "Россия 1" выступила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Факты говорят сами за себя, подчеркнула дипломат. Она напомнила, что данный визит был согласован еще год назад. И его подтверждение прозвучало в Москве 11 августа текущего года в ходе визита министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса.

Однако 3 сентября ФРГ уведомила о том, что г-н Маас меняет свой рабочий график, в связи с чем на переговоры с Лавровым отводится всего лишь полтора часа, отметила Мария Захарова.

"Подобный формат и обстоятельства, которые стали новыми вводными с германской стороны, сделали просто неактуальным визит министра иностранных дел России в ФРГ, о чем мы проинформировали коллег из Германии", – рассказала дипломат в эфире программы "60 минут", выразив удивление, что официальный Берлин не нашел в себе мужество рассказать правду о том, как развивались события.

Захарова также прокомментировала сегодняшнее заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что за всеми данными, которые ожидает Россия по ситуации с Навальным, ей следует обращаться в ОЗХО. "Это просто какая-то настоящая отговорка. Но, учитывая тот резонанс и остроту вопроса, которую мы сейчас все наблюдаем, честно говоря, хочется подобрать выражение уже покрепче. Если есть серьезные факты и запрос по линии соответствующих правоохранительных органов, что может быть проще и правильнее просто их передать российской стороне", – удивилась дипломат.

К сожалению, по словам Захаровой, цепь этих странностей не прервется. Как отметил Сергей Лавров, нас просто принуждают принять все на веру.

Кроме того, официальный представитель МИД напомнила, как развивались события более двух лет назад в Британии, в Солсбери. "Такая же ультимативная формулировка применялась несколько иначе, но в том же ракурсе. Нас принуждали принять один из предложенных тезисов: либо вы это сделали, либо вы потеряли контроль над теми, кто это сделал. Сегодня мы видим модифицированную формулировку, которая идет в той же самой философии: вы обязаны принять без возражений то, что мы и не собираемся подкреплять фактами. Мы это уже проходили. И сейчас это принимает уже какие-то гротескные формы", – заключила Мария Захарова.