Росприроднадзор: "Норникель" ничего не сделал для выплаты ущерба

Росприроднадзору не удалось заключить досудебное соглашение с "Норникелем". Компания пока ничего не сделала для выплаты ущерба природе после экологического ЧП в Норильске.

"Мы слышали только слова, но цифру "Норильский никель" не назвал", – заявила в интервью "Российской газете" руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее словам, в этой истории существует один отрадный факт: компания зарезервировала деньги для выплаты ущерба.

"Надеюсь, ей хватит мудрости не направлять их на другие нужды, а расплатиться за тот ущерб, который нанесен природе. Но пока и это просто заявление. Нет действий. Поэтому суд состоится", – отметила Светлана Радионова.

Ранее Росприроднадзор оценил вред экологии в результате случившейся в конце мая аварии в 148 млрд рублей. "Норникель" не согласен с этим расчетом, полагая, что ведомство применило слишком высокий штрафной коэффициент.

"Есть рассчитанный в соответствии со всеми методологическими документами ущерб. Если компания хочет его оспорить, то она может подготовить калькуляцию и попытаться отстоять свою позицию", – подчеркнула руководитель Росприроднадзора.

29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара в окружающие реки вылилось более 21 тысячи тонн нефтепродуктов. Это привело к экологической катастрофе в регионе.

В отставку подал мэр Ринат Ахметчин. В его отношении было возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд. Ахметчин обвиняется в том, что зная о случившемся, он до 31 мая не вводил режим чрезвычайной ситуации и не организовал работы по ликвидации и предотвращению загрязнения.