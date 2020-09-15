Житель Подмосковья открыл огонь по набиравшему высоту самолету

Житель Подмосковья обстрелял из помпового ружья крушивший над поселком легкомоторный самолет. Пилоту пришлось спешно вернуться на аэродром, а затем обратиться в полицию.

Инцидент произошел во второй половине дня 14 сентября в окрестностях деревни Шевлино, что в Солнечногорском районе. В небе Piper PA-28 пробыл совсем недолго: набрав высоту около 100 метров, пилот заметил на земле целящегося в него мужчину, а затем услышал и удары по фюзеляжу. Тут же прервав полет, он направил воздушную машину на аэродром.

После приземления владелец осмотрел самолет и обнаружил повреждения обшивки. К делу были привлечены полицейские, которые уже установили личность стрелка. Впрочем, о его мотивах ничего не сообщается.