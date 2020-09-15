Медведь разбудил уснувшего перед собственным бассейном американца

Необычного посетителя обнаружил во дворе своего дома пенсионер из американского Массачусетса Мэттью Бет. Он задремал на шезлонге перед бассейном, а проснулся от того, что кто-то теребил его за ногу. Открыв глаза, мужчина даже не сразу понял, что перед ним молодой медведь.

Памятная встреча произошла днем 12 сентября в Гринфилде, где и живет Бет. Он открыл ворота в ожидании гостей, но первым к нему заглянул косолапый. На кадрах видно, что животное осторожно исследовало новую территорию, когда наткнулось на человека. Обнюхиванием зверь не ограничился, толкнув мужчину лапой. Произведенный эффект больше поразил самого медведя: когда пенсионер приподнялся, он с испугу бросился в сторону, но потом все же вернулся.

После публикации видео пользователи отметили выдержку пенсионера, который словно каждый день лицом к лицу встречается с хищниками.

"Мэттью сохранял спокойствие, поскольку знал, что у него под рукой есть стул и стол, чтобы защитить себя", – пояснила CBS Boston его супруга.