"Я боялась остаться уродом": Прошутинская поделилась воспоминаниями о болезни

"Муж не выдержал испытания моей болезнью", – призналась как-то знаменитый продюсер и телеведущая Кира Прошутинская. Вместе с продюсером Анатолием Малкиным они прожили почти 30 лет, создали почти 130 телепрограмм. Но когда она почувствовала, что, возможно, уходит из жизни, он не смог ее поддержать.

По словам Прошутинской, началось все с небольшого, но очень болезненного прыщика, вскочившего на носу. А закончилось восемью операциями, которые за год провел профессор Александр Иванович Неробеев. Позже он признавался пациентке, что после первой операции не мог спать и буквально молился, чтобы все закончилось хорошо.

Также справиться с бедой ведущей помог отец Владимир Кучумов, с которым Прошутинскую познакомила когда-то Алла Пугачева. Он неожиданно позвонил после первой операции и поддерживал ее на протяжении всех испытаний. Основной эмоцией, по ее словам, тогда был страх – даже не столько умереть, сколько остаться инвалидом, уродом. "Это с нашей профессией, в которой имеет значение все, лицо в том числе. Это какая-то проверка людская!" – говорит Прошутинская.

В конце концов она выздоровела и вышла в эфир с новой программой. "Я бесконечно благодарна людям, которые меня поддержали. Алла Пугачева договорилась с Нью-Йорком, она говорила с Майами, чтобы я поехала туда. Но я сказала: "Алла, я никуда не поеду. Вот суждено мне родиться, жить... Если что, вот только здесь. Я думаю, что мне помогут", – вспоминает телеведущая.