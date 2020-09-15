"Она знает, когда мне плохо": Прошутинская рассказала о давней дружбе с Пугачевой

В эфире канала "Россия 1" продюсер и телеведущая Кира Прошутинская рассказала о своей многолетней дружбе с Аллой Пугачевой. Они учились в одной школе, Пугачева – на три класса младше. А когда Прошутинскую на первом курсе журфака МГУ пригласили вести детскую программу "Клуб искателей", она привела туда Аллу, и та впервые спела на телевидении. С этого все и началось.

Сама певица с благодарностью вспоминает начало своего пути.

"Я до сих пор удивляюсь, как все сложилось. Я – девочка, которую ты не могла на сцену вытащить, я только аккомпанировала, смертельно боясь этой сцены, – и вдруг такая судьба!", – говорила она в интервью подруге детства.

Свой документальный фильм о Примадонне Прошутинская назвала "Алла Пугачева. Я – рыжая, я – другая!". По ее словам, когда-то Алла говорила ей, тоже рыжей: "Ты знаешь, что нас прислали? Мы не отсюда. Мы откуда-то с другой планеты".

Несколько лет назад врачи поставили Кире Прошутинской страшный диагноз – рак. И вот тогда Алла Пугачева ее очень поддержала. "Я не могу сказать, что мы с ней видимся часто, общаемся часто, но существует такая связь, непонятная для меня, когда она знает, что мне плохо. Если мне плохо – она тут же звонит и говорит: "Я чувствую". Она – удивительный человек. Я безумно ее любила, я безумно ценила, я с самого начала понимала, что это наша звезда будущая", – отметила Прошутинская в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".