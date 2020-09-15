Рогозин: Венера – русская планета, поэтому нечего отставать в исследованиях

Исследования Венеры включены в проект новой российской космической программы на 2021-2030 годы, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, кроме российско-американской миссии "Венера-Д" специалисты также рассматривают проекты отдельной миссии на эту планету.

"Венера – все-таки русская планета, поэтому нечего отставать в исследованиях от других", – отметил он.

В этой связи Рогозин также прокомментировал заявления ученых Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) об обнаружении в атмосфере Венеры фосфина, который может иметь биологическое происхождение и свидетельствовать о существовании там жизни.

По его словам, российские ученые утверждают, что это еще не является прямым доказательством. При этом глава "Роскосмоса" напомнил, что наша страна была единственной и первой на Венере.

"Там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там сущий ад", – указал Рогозин, передает РИА Новости.

В 1970 году на Венеру была успешно запущена автоматическая межпланетная станция "Венера-7", созданная на машиностроительном заводе имени С. А. Лавочкина. Станция стала первым аппаратом, осуществившим передачу данных после мягкой посадки на поверхность Венеры.

В январе 2020 года ведущий инженер НПО им. Лавочкина Дмитрий Хмель сообщил, что специалисты предприятия разрабатывают проект большой программы по исследованию Венеры, сообщает "Интерфакс".