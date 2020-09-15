15 сентября 2020 14:53

Рогозин: Венера – русская планета, поэтому нечего отставать в исследованиях

Компьютерное моделирование пейзажа Венеры

Компьютерное моделирование пейзажа Венеры
(иллюстрация NASA/JPL).

Компьютерное моделирование пейзажа Венеры

Исследования Венеры включены в проект новой российской космической программы на 2021-2030 годы, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, кроме российско-американской миссии "Венера-Д" специалисты также рассматривают проекты отдельной миссии на эту планету.

"Венера – все-таки русская планета, поэтому нечего отставать в исследованиях от других", – отметил он.

В этой связи Рогозин также прокомментировал заявления ученых Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) об обнаружении в атмосфере Венеры фосфина, который может иметь биологическое происхождение и свидетельствовать о существовании там жизни.

По его словам, российские ученые утверждают, что это еще не является прямым доказательством. При этом глава "Роскосмоса" напомнил, что наша страна была единственной и первой на Венере.

"Там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там сущий ад", – указал Рогозин, передает РИА Новости.

В 1970 году на Венеру была успешно запущена автоматическая межпланетная станция "Венера-7", созданная на машиностроительном заводе имени С. А. Лавочкина. Станция стала первым аппаратом, осуществившим передачу данных после мягкой посадки на поверхность Венеры.

В январе 2020 года ведущий инженер НПО им. Лавочкина Дмитрий Хмель сообщил, что специалисты предприятия разрабатывают проект большой программы по исследованию Венеры, сообщает "Интерфакс".

общество наука новости исследования Роскосмос Венера Дмитрий Рогозин