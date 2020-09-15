Начало космической гонки за Венеру: на "русской планете" нашли следы жизни

Так и не ответив на вопрос "есть ли жизнь на Марсе?", человечество готовится к новой космической гонке за далекую Венеру. В её облаках супертелескоп обнаружил бесцветный ядовитый газ, который указывает на существование там живых микроорганизмов. Единственный способ проверить догадки – доставить на вторую по отдаленности от Солнца планету приборы для исследований.

Следы на Венере – явно не человеческие. Они слегка помельче – величиной с одну молекулу. Причем, эти молекулы водятся и на Земле. Что же нашли британские ученые? Исследователи Кардиффского университета "вглядывались" в атмосферу ближайшего соседа радиотелескопами – поверхность Венеры нам не видна из-за плотного слоя кислотных облаков. И вот при определенных настройках телескоп определил вещество фосфин.

"Что мы видим? Такую извивающуюся кривую с глубокими V-образными колебаниями, когда прямая линия – значит там ничего, а вот V-образный изгиб – это и есть фосфин!" – рассказывает о сути открытия профессор университета Кардиффа, руководитель исследовательской группы Джейн Гривс.

Газ фосфин или фосфористый водород: три атома водорода на один фосфора – довольно опасный, ядовитый. Но самое главное – это соединение биологического происхождения. Его выделяют определенного вида бактерии – экстремофилы. Это те, кто выживает в кислотной среде и при высоком давлении. Любая жизнь на Венере сгорела бы моментально – 460 градусов на поверхности. Но в ее серных облаках куда "комфортнее".

"В атмосфере Венеры на высоте 60 километров уже комнатные условия, температура как сейчас на улице в Москве там – плюя 10-15 градусов, давление примерно такое как вокруг меня сейчас в атмосфере Земли. То есть все бы хорошо, но там кислота, серная кислота, которая составляет мелкие капельки венерианских облаков. Но это не исключает жизнь", – поясняет астроном МГУ Владимир Сурдин.

Фосфин – это не доказательство, говорят ученые, а указание на то, что вероятность жизни бактерий на Венере очень высокая.

"Лично я – верю, – говорит о жизни на Венере профессор Джейн Гривс. – Мы знаем организмы на Земле, который научились фантастически защищать себя. Представьте, они обитают на атомных электростанциях станциях. Их способности, приобретенные в результате эволюции, невероятны".

Венеру нередко называют "русской планетой", потому что только русские отправляли туда исследовательские станции. При чудовищном давлении и высокой температуре "Венера-14" проработала 170 минут на поверхности. Это меньше трех часов. Но благодаря той станции теперь есть панорамные снимки.

На 2025 год запланирована очередная экспедиция российской автоматики – "Венера-Д". И если живые организмы на планете будут найдены или хотя бы будет доказано их существование, то следующий вопрос еще больше захватывает дух: а откуда они там взялись?